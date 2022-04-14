"Слуга народа" не поддержит законопроект об уголовной ответственности для мужчин, выехавших за границу

Фракция “Слуга Народа” в Верховной Раде не будет поддерживать законопроект(№7265) об уголовной ответственности для мужчин, выехавших за границу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава фракции Давид Арахамия.

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"Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги - в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны", - написал он.

По его словам, предлагаемая норма никоим образом не решает той цели, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников, чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны.

Арахамия отметил, что парламентарии будут искать другие способы наказания этих лиц. Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может.

"Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", - написал Арахамия.

Напомним, что Верховная Рада получила этот законопроект 8 апреля. Через три дня документ был направлен на ознакомление народным депутатам.