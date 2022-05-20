В Раде предлагают лишать гражданства украинцев, которые выехали в Россию во время войны и не вернулись

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 7381, которым, помимо всего прочего, предлагают лишать гражданства украинцев, которые во время военного положения выехали в страну, которая напала на Украину и не вернулись в течение 30 дней.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Такую же санкцию предлагают применять по отношению к военнообязанным, которые выехали за границу без уважительных причин и не вернулись в течение 30 дней. Что имеется в виду под "уважительной причиной", не уточняется.

Также законопроект предлагает запретить после объявления мобилизации менять место проживания людям, состоящим на воинском учете, не предупредив при этом в письменном виде военного комиссара.

Инициаторами законопроекта стали нардепы от фракции "Слуга народа", ранее эта же партия предлагала обязать мужчин-украинцев, которые находятся за границей, вернуться в страну на время войны.

Тогда нардепы от фракции "Слуга народа" разработали соответствующий законопроект, но его так и не поддержали в Раде.