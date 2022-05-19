Представник Зеленського пояснив, чому той хоче продовжити воєнний стан відразу на три місяці

Рішення президента Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану в Україні відразу на три місяці продиктоване планами щодо контрнаступу на окуповані російськими військами території.

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Про це заявив депутат Верховної Ради з фракції "Слуга народу", член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський. Відповідну заяву в ефірі національного телемарафону цитує пресслужба партії СН.

"З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює. Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", - сказав Венсілавський.

За його словами, є ще й інша складова такого рішення: коли президент вводить правовий режим воєнного стану, а парламент його затверджує, Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав та свобод, які запроваджуються в умовах воєнного стану.

"Ми двічі продовжували цей режим, і кожного разу наші дипломати звертаються до ООН та пояснюють, які саме обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на три місяці. Якщо до цього вдасться звільнити Україну, то ми просто скасуємо воєнний стан", – додав нардеп

Нагадаємо, що 18 травня президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт №7389, яким пропонується затвертили його не опублікований наразі указ №341 від 17 травня про продовження воєнного стану на 90 днів. Вперше ж воєнний стан було введено 24 лютого через повномасштабне військове вторгнення Росії.