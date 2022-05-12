Рада дала більше повноважень главам громад на час воєнного стану

Верховна Рада України на засіданні 12 травня ухвалила загалом закон №7269, яким розширила повноваження місцевого самоврядування для ухвалення рішень під час воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

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Документ передбачає, що голови місцевого самоврядування можуть одноосібно приймати такі рішення:

передавати гроші з місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України;

на розсуд керувати майном, що належить до комунальної власності;

створювати та реорганізувати комунальні підприємства, установи та організації, включаючи затвердження їх статутів;

звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених тимчасових споруд;

обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій;

створювати за рахунок місцевого бюджету установи, які безкоштовно надають первинну правову допомогу, призначати та звільняти керівників таких установ;

самостійно приймати рішення для боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями;

самостійно приймати рішення щодо поводження з небезпечними відходами;

вносити зміни до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних громад.

Рішення про затвердження тимчасової структури виконавчих органів місцевої влади втрачає чинність не пізніше як за 30 днів із дня скасування військового стану, якщо їм встановлено більш ранній термін втрати сили.

Як зазначають автори документа в пояснювальній записці, законопроект спрощує процедури прийняття кадрових рішень щодо посад в органах місцевого самоврядування, посад керівників суб'єктів комунального сектора економіки в умовах воєнного стану.

"Застосування закону після його ухвалення дозволить запобігти втраті управління державою в умовах воєнного стану", - зазначили автори документ.

Також на засіданні 12 травня Верховна Рада ухвалила податковий законопроект щодо повернення ПДВ бізнесу.