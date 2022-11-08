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В Україні продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію

В Україні продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію

Президент України Володомир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроекти про продовження воєнного стану в країні та продовження строку проведення загальної мобілізації.

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Відповідні законопроекти № 8189 та № 8190  вже зареєстровані у Верховній Раді.

Фото 2 — В Україні продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію

Тексти документів наразі не опубліковані, але швидше за все військовий стан та загальну мобілізацію продовжать  знову на 90 днів: тобто до 19 лютого 2023 року.

Зазначимо, наразі воєнний стан в Україні продовжили до 21 листопада 2022 року.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7687 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Автор:
Світлана Манько