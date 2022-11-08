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Политика
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В Украине продолжат военное положение и всеобщую мобилизацию

В Украине продолжат военное положение и всеобщую мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения в стране и продлении срока проведения общей мобилизации.

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Соответствующие законопроекты № 8189 и № 8190 уже зарегистрированы в Верховной Раде.

Фото 2 — В Украине продолжат военное положение и всеобщую мобилизацию

Тексты документов пока не опубликованы, но, скорее всего, военное положение и общую мобилизацию продлят снова на 90 дней: то есть до 19 февраля 2023 года.

Отметим, что военное положение в Украине продлили до 21 ноября 2022 года.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект №7687 о порядке бронирования военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Автор:
Светлана Манько