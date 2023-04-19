У Раді зареєстрували проект закону, який забороняє під час обшуків вилучати комп'ютерну техніку

17 квітня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9211 зі змінами до Кримінально-процесуального кодексу України, який забороняє вилучати техніку під час обшуків у компаніях.

Ці зміни дозволять знизити тиск та надмірне втручання правоохоронних органів у діяльність українського бізнесу, а також стимулюватимуть розвиток цифрової економіки, повідомляє РВ України.

Повідомляється, що ініціювала зміни в КПК Мінцифри разом з народними депутатами, щоб унеможливити неправомірне втручання силових структур у діяльність компаній, оскільки це призводить до зупинки робочого процесу.

"Необґрунтовані обшуки компаній в Україні повинні припинитися. Для нас важливо, щоб ІТ-індустрія стабільно працювала і тримала економічний фронт. Для нас важливо, щоб IT-індустрія стабільно працювала та тримала економічний фронт. Водночас будь-які зміни мають враховувати, що порушення можливі, і держава повинна мати важелі впливу на порушників. У цьому законопроєкті все це збалансовано" — вважає заступник голови Мінцифри Олександр Борняков.

Серед головних змін:

заборона вилучення техніки без відповідної ухвали суду;

у разі вилучення техніки власнику надається право на копіювання інформації. Тобто в компанії залишається можливість працювати надалі на інших пристроях;

адвокати і власники майна можуть знімати обшук на відео;

у суді слідчий повинен обґрунтувати, доказом якого злочину є техніка чи електронний пристрій;

через 60 діб з дня арешту майна третьої особи прокурор має довести необхідність його продовження;

прокурор повинен скасувати арешт майна одночасно з винесенням постанови слідчого про закриття кримінального провадження. Якщо цього не відбулося, то власник може подати скаргу на дії прокурора.

"Війна не виправдання, а, навпаки, стимул для реформ. Держава має докласти зусиль, щоб права бізнесу не порушувались, а розслідування, якщо в них є потреба, проводилися у цивілізованих межах. Час припинити маски-шоу, коли силовики вриваються на підприємство, конфісковують всю техніку і паралізують роботу підприємства", — підкреслила співавтор законопроекту Галина Янченко.

18 квітня у Верховній раді був зареєстрований законопроект №9218, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту права власності Українського народу”. Згідно нього, росіянам забороняється володіти земельним, лісовими та водними ресурсами України.