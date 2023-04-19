В Раде зарегистрировали проект закона, запрещающего во время обысков изымать компьютерную технику

17 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9211 с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, запрещающий изымать технику во время обысков в компаниях.

Эти изменения позволят снизить давление и чрезмерное вмешательство правоохранительных органов в деятельность украинского бизнеса, а также стимулировать развитие цифровой экономики, сообщает Верховная Рада Украины.

Сообщается, что инициировала изменения в УПК Минцифры вместе с народными депутатами, чтобы сделать невозможным неправомерное вмешательство силовых структур в деятельность компаний, поскольку это приводит к остановке рабочего процесса.

"Необоснованные обыски компаний в Украине должны прекратиться. Для нас важно, чтобы ИТ-индустрия стабильно работала и держала экономический фронт. Для нас важно, чтобы IT-индустрия стабильно работала и держала экономический фронт. В то же время, любые изменения должны учитывать, что нарушения возможны, и государство должно иметь рычаги влияния на нарушителей. В этом законопроекте все это сбалансировано", — считает заместитель главы Минцифры Александр Борняков.

Среди главных изменений:

• запрещение изъятия техники без соответствующего определения суда;

• при изъятии техники владельцу предоставляется право на копирование информации. То есть у компании остается возможность работать в дальнейшем на других устройствах;

• адвокаты и владельцы имущества могут снимать обыск на видео;

• в суде следователь должен обосновать, доказательством преступления является техника или электронное устройство;

• через 60 суток со дня ареста имущества третьего лица прокурор должен доказать необходимость его продления;

• прокурор должен отменить арест имущества одновременно с вынесением постановления следователя о закрытии уголовного производства. Если этого не произошло, владелец может подать жалобу на действия прокурора.

"Война не оправдание, а, наоборот, стимул для реформ. Государство должно приложить усилия, чтобы права бизнеса не нарушались, а расследования, в случае необходимости, проводились в цивилизованных пределах. Пора прекратить маски-шоу, когда силовики врываются на предприятие, конфисковывают всю технику и парализуют работу предприятия", - подчеркнула соавтор законопроекта Галина Янченко.

18 апреля в Верховной раде был зарегистрирован законопроект №9218, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью защиты права собственности Украинского народа". Согласно ему, россиянам запрещается владеть земельными, лесными и водными ресурсами Украины.