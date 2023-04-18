В Украине могут запретить россиянам владеть землей

18 апреля в Верховной раде был зарегистрирован законопроект №9218, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью защиты права собственности Украинского народа". Согласно ему, россиянам запрещается владеть земельными, лесными и водными ресурсами Украины.

Проект разработан с целью сохранения природных объектов права собственности украинского народа от преступных действий государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и его резидентов, а также предотвращения приобретения ими права собственности на земельные участки, сообщает ВР Украины.

Запрет продажи земельных участков государственной или коммунальной собственности закрепляется в Земельном кодексе Украины.

Также предлагается запретить какую-либо деятельность россиян в морской экономической зоне Украины.

"Указанные лица обязаны отчуждать право собственности и/или пользования такими объектами в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона. Все разрешения на специальное водопользование, предоставленные указанным лицам, подлежат аннулированию в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона", - говорится в пояснительной записке.

В ВР отметили, что принятие этого законопроекта позволит защитить природные объекты права собственности Украинского народа от злоупотреблений со стороны государства-агрессора и подконтрольных ему лиц, будет способствовать утверждению особой ценности природных ресурсов и национальных богатств Украины, сохранение которых является залогом устойчивого и безопасного развития. Украинская нация.

Напомним, Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №9107-1, предусматривающий внесение изменений в законодательство об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.