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В Україні можуть заборонити росіянам володіти землею
18 квітня у Верховній раді був зареєстрований законопроект №9218, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту права власності Українського народу”. Згідно нього, росіянам забороняється володіти земельним, лісовими та водними ресурсами України.
Проект розроблено з метою збереження природних об’єктів права власності українського народу від злочинних дій держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів, а також унеможливлення набуття ними права власності на земельні ділянки, повідомляє ВР України.
Заборона на продаж земельних ділянок державної або комунальної власності закріплюється у Земельному кодексі України.
Також пропонується заборонити будь-яку діяльність росіян у морській економічній зоні України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Зазначені особи зобов’язані відчужити право власності та/або користування такими об’єктами протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом. Усі дозволи на спеціальне водокористування, надані зазначеним особам, підлягають анулюванню протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом", - йдеться у пояснювальній записці.
У ВР зазначили, що прийняття цього законопроекту дасть можливість захистити природні об’єкти права власності Українського народу від зловживань з боку держави-агресора та підконтрольних їй осіб, сприятиме утвердженню особливої цінності природних ресурсів і національних багатств України, збереження яких є запорукою сталого та безпечного розвитку Української нації.
Нагадаємо, Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №9107-1, який передбачає внесення змін до законодавства щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.