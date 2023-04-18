В Україні можуть заборонити росіянам володіти землею

18 квітня у Верховній раді був зареєстрований законопроект №9218, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту права власності Українського народу”. Згідно нього, росіянам забороняється володіти земельним, лісовими та водними ресурсами України.

Проект розроблено з метою збереження природних об’єктів права власності українського народу від злочинних дій держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів, а також унеможливлення набуття ними права власності на земельні ділянки, повідомляє ВР України.

Заборона на продаж земельних ділянок державної або комунальної власності закріплюється у Земельному кодексі України.

Також пропонується заборонити будь-яку діяльність росіян у морській економічній зоні України.

"Зазначені особи зобов’язані відчужити право власності та/або користування такими об’єктами протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом. Усі дозволи на спеціальне водокористування, надані зазначеним особам, підлягають анулюванню протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом", - йдеться у пояснювальній записці.

У ВР зазначили, що прийняття цього законопроекту дасть можливість захистити природні об’єкти права власності Українського народу від зловживань з боку держави-агресора та підконтрольних їй осіб, сприятиме утвердженню особливої цінності природних ресурсів і національних багатств України, збереження яких є запорукою сталого та безпечного розвитку Української нації.