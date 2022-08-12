Повышение налогов и эмиссия гривны. Как власть будет наполнять госбюджет

В поисках решения проблем с финансированием бюджета, власть решила прибегнуть к самым непопулярным мерам. Продолжить печатать гривну, а заодно повысить налоговую нагрузку. Прежде всего, на импорт.

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Правительство и Верховная Рада по-прежнему серьезно озабочены вопросом, за счет чего финансировать государственный бюджет. Международной помощи не хватает, и даже возврат налогов на импорт не спас ситуацию. Так что, Минфин все-таки решил инициировать новый 10%-й сбор на импорт, а депутаты предлагают еще сильнее увеличить затратную часть госказны за счет печатного станка.

Стало лучше, но ненамного

Второй месяц лета с точки зрения наполнения бюджета оказался далеко не самым провальным. Как сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, налоговые поступления в июле составили 64 млрд грн. «Выполнение индикатива 144,7%, дополнительно поступило в бюджет 19,8 млрд грн. Фактические сборы за июль 2021 года превышены на 24,5 млрд грн (плюс 61,9%). НДС и акциз очень выросли», – объяснил Железняк.

Радуется темпам бюджетных поступлений и глава профильного комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В своем интервью "Интерфакс-Украина" он сообщил, что за январь-июль 2022 года общий фонд государственного бюджета пополнился на 413,9 млрд грн. Выполнение показателей составило 103,5% или 13,8 млрд грн «сверху».

В то же время, успех июля объяснить довольно просто: с 1 июля снова начали действовать пошлины и НДС на ввозимый в Украину импорт. Вот сборы налогов и подскочили. Гораздо интереснее будет посмотреть на итоги августа. За счет одних лишь импортных налогов спасти бюджет все равно невозможно. Эффективность работы таможни это подтверждает. От таможенников в июле пришло 23 млрд грн. Это лишь половина плана и "минус" 42% к 2021 году. «Очевидно, результат более чем скромный», – сухо прокомментировал эту цифры Гетманцев.

Кроме того, согласно данным Украинского института будущего (UIF) дефицит платежного баланса Украины за I полугодие 2022 года составил 8,1 млрд долл. против 0,3 млрд долл. профицита за аналогичный период 2021 года. Говоря простыми словами, такой дефицит свидетельствует об отрицательных чистых поступлениях в страну иностранной валюты и о росте дефицита госбюджета.

Еще Гетманцев признался, что в июле не проводился возврат НДС налогоплательщикам. То есть, госбюджет сэкономил несколько миллиардов, не заплатив бизнесу то, что ему причитается по закону. Да, эта "экономия", в том числе, обеспечила симпатичную цифру по перевыполнению бюджета. Но возвращать НДС все равно придется. А значит, эти деньги так или иначе уйдут из казны.

Пусть эмиссия длится вечно

Сложную (если не катастрофическую) ситуацию в сфере госфинансов подтверждает тот факт, что депутаты предложили увеличить расходы госбюджета-2022 еще на 270 млрд грн. Такая цифра фигурирует в законопроекте № 7644, который появился в парламенте 9 августа.

Вообще, деньги пойдут на благое дело – на оборону, что безусловно является жизненно важной задачей в условиях войны. Плановый бюджет Минобороны в 2022 году составит 624,4 млрд грн, что в 5 раз больше, чем финансирование в 2021 году.

Но эта сумма поступит от внутренних заимствований и увеличит дефицит бюджета до отметки почти в 1,1 трлн грн. Это тот самый дефицит, на покрытие которого ежемесячно нужно уже не 5 млрд долл., как говорил еще в мае министр финансов Сергей Марченко, а почти вдвое больше, порядка 9 млрд долл. в месяц.

При этом сокращать некритичные издержки депутаты не торопятся. А ведь глава НБУ Кирилл Шевченко давно заявил о необходимости провести секвестр госбюджета, чтобы снизить темпы эмиссии. Тем не менее, законопроект № 7644 предлагает Нацбанку и дальше эксплуатировать печатный станок по полной.

Внутренние заимствования – это и есть та самая эмиссия. Минфин выпускает военные облигации, Нацбанк их выкупает, вбрасывая ничем не обеспеченную гривну в экономику.

Конечно, можно пофантазировать о том, что ОВГЗ будут скупать банки и другие инвесторы. Но, увы, даже повышение доходности облигаций до 12-16% не помогло взвинтить на них спрос. Проверить это очень просто. На аукционе 2 августа Минфин разместил ОВГЗ на 3,5 млрд грн, а 9 августа – еще 3,1 млрд грн. В общей сложности, 6,6 млрд грн. Смотрим данные Нацбанка: с начала августа портфель гособлигаций НБУ вырос на 3,5 млрд грн.

ОВГЗ, которые находятся в обращении

данные НБУ

Любая помощь пригодится

Чем еще можно залатать бюджетные "дыры"? Конечно же, за счет помощи международных доноров. И ситуация с международным финансированием летом действительно улучшилась.

Как сообщил Гетманцев, с 24 февраля и по 4 августа международные партнеры Украины пообещали выделить нам в общей сложности 34 млрд долл. грантов, кредитов и кредитных гарантий. Объем фактического финансирования бюджета, поступившего за этот срок, составляет почти 14 млрд долл.

Топ-10 партнеров Украины по объемам финансирования (c 24 февраля по 4 августа)

данные Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

"До конца года Минфин планирует привлечь еще как минимум 13 млрд долл. внешней помощи. Окончательное финансирование будет зависеть от наличия программы с МВФ, перспективы которой Украина уже обсуждает с Фондом", – объяснил глава налогового комитета.

Но помощь доноров – это разовое мероприятие. К тому же, дают средства не очень быстро, да и не все. А бюджет нужно пополнять постоянно. Поэтому, остается третий путь – повышение налогов.

Держим карманы шире

О том, что спасать экономику возможно придется за счет увеличения налоговой нагрузки, Сергей Марченко предупреждал несколько месяцев назад. Хотя министр финансов уточнил, что это будет крайняя мера. И вот, до этого таки дошло.

Ярослав Железняк сообщил, что правительство готовит законопроект о дополнительном 10%-м сборе на импорт. Концепция этого сбора до конца неясна. Речь идет о том, что это будет своеобразный налог на валютные операции для расчета за импортные товары и услуги.

"Решение мягко говоря жесткое, и не совсем своевременное. Множества товаров и услуг, в том числе критических, просто нет на украинском рынке, приходится их ввозить. Введение такого сбора разгонит инфляцию и может создать дефицит некоторых позиций импорта. Считаю, что в законопроекте должен быть список критического импорта, на который сбор распространяться не будет. Если этого не сделать, тогда лекарства, товары военного назначения и горючее будут золотыми, не говоря уже о газе", – объясняет Андрей Шевчишин, руководитель аналитического отдела ForexClub и Libertex.

Подготовку такого законопроекта подтвердил Delo.ua один из представителей правящей партии "Слуга народа", заявив, что депутаты от этой идеи «…не в восторге, но на ней очень сильно настаивает Минфин».

Снова в кулуарах Рады появилась разговоры, что парламент может вернуть полную ставку НДС на топливо, которая, напомним, еще весной была снижена с 20% до 7%. Эксперты говорят, что возвращать НДС нельзя, иначе топливный рынок может снова уйти в коллапс. Глава консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн советует тщательнее бороться с «теневыми» трейдерами и контролировать торговлю топливом на АЗС. А в качестве компенсатора НДС может быть, к примеру, акциз.

Также в июле в Раде был зарегистрирован законопроект № 7466-2, принятие которого повлечет удорожание растаможки автомобилей возрастом до 5 лет и стоимостью до 2,44 млн грн почти в 8 раз. Помимо этого, Гетманцев внес в Раду законопроект № 7655, согласно которому пункты обмена валют будут платить налог на прибыль авансом.

Конечно, эти инициативы вряд ли обеспечат многомиллиардные сборы налогов. Но поскольку бюджет нужно спасать, власть будет добиваться этого любой ценой.