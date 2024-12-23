На украинские счета поступил шестой транш от Международного валютного фонда (МВФ ) в размере $1,1 млрд по программе расширенного финансирования Extended Fund Facility.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина получила $1,1 млрд от МВФ. Это шестой транш по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF", – отметил он.

По словам премьера, деньги уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета.

Шмыгаль добавил, что в целом по этой программе Украина получила от МВФ уже $9,8 млрд.

"Благодарны Международному валютному фонду за непоколебимую поддержку нашего государства в течение полномасштабной войны", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, 20 декабря Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил шестой пересмотр программы Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Еще 19 ноября Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре программы EFF, что позволит привлечь в госбюджет еще 1,1 миллиарда долларов.

Предварительный транш в размере 1,1 миллиарда долларов Украина получила 23 октября. Тогда средства были направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.