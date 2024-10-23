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Сети валютных обменников не удалось отменить штраф в 3,9 млн грн

НБУ
НБУ. Фото: bank.gov.ua

Одесский окружной административный суд 15 октября 2024 отказал ООО "Финод" в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения Национального банка о наложении штрафа в размере 3,9 млн грн за нарушение валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сеть валютных обменников "Финод" из Одессы получила штраф в 3,9 миллиона гривен в августе 2023 года.

По данным регулятора, мера воздействия применена:

  • за отдельные нарушения порядка проведения валютно-обменных операций;
  • за нарушение запрета на отказ клиенту в совершении валютно-обменной операции с банкнотой иностранной валюты;
  • за необеспечение оборудования помещений отдельных структурных подразделений учреждения, где осуществляются операции по торговле валютными ценностями в наличной форме, соответствующей системой технологического видеоконтроля за процессом обслуживания клиентов;
  • за несоответствие остатков наличных денежных средств, имеющихся в кассе подразделения учреждения к моменту проверки, суммам наличных денежных средств, указанным в отчетной справке о кассовых оборотах в день, и остатков ценностей.

Отметим, ООО "Финод", об отзыве лицензии которому НБУ сообщил еще 21 августа 2023 года, входило в число крупнейших операторов рынка обмена валют в Украине. Национальный банк 8 сентября 2023 года исключил компанию из Государственного реестра финансовых учреждений .

Ранее сообщалось, что НБУ за нарушение законодательства в сфере финмониторинга в сентябре 2024 года применил к трем банкам и пяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния в виде наложения штрафов, сумма которых составляет от 1700 грн до 14 миллионов.

Автор:
Светлана Манько