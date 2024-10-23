Мережі валютних обмінників не вдалося скасувати штраф на 3,9 млн грн

Одеський окружний адміністративний суд 15 жовтня 2024 року відмовив ТОВ "Фінод" у задоволенні позову щодо визнання протиправним та скасування рішення Національного банку про накладення штрафу у розмірі 3,9 млн грн за порушення валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зауважимо, мережа валютних обмінників "Фінод" з Одеси отримала штраф у 3,9 мільйона гривень у серпні 2023 року.

За даними регулятора, захід впливу застосовано:

за окремі порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій;

за порушення заборони щодо відмови клієнту у здійсненні валютно-обмінної операції з банкнотою іноземної валюти;

за незабезпечення обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи, в яких здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, відповідною системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів;

за невідповідність залишків готівкових коштів, наявних у касі підрозділу установи на момент перевірки, сумам готівкових коштів, зазначеним у звітній довідці про касові обороти за день, і залишків цінностей.

Зазначимо, ТОВ "Фінод", про відкликання ліцензії якому НБУ повідомив ще 21 серпня 2023 року, входило до числа найбільших операторів ринку обміну валют в Україні. Національний банк 8 вересня 2023 року виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ.

Раніше повідомлялося, що НБУ за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу у вересні 2024 року застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді накладення штрафів, сума яких становить від 1700 грн до 14 мільйонів.