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Мережі валютних обмінників не вдалося скасувати штраф на 3,9 млн грн

НБУ
НБУ. Фото: bank.gov.ua

Одеський окружний адміністративний суд 15 жовтня 2024 року відмовив ТОВ "Фінод" у задоволенні позову щодо визнання протиправним та скасування рішення Національного банку про накладення штрафу у розмірі 3,9 млн грн за порушення валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зауважимо, мережа валютних обмінників "Фінод" з Одеси отримала штраф у 3,9 мільйона гривень у серпні 2023 року.

За даними регулятора, захід впливу застосовано:

  • за окремі порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій;
  • за порушення заборони щодо відмови клієнту у здійсненні валютно-обмінної операції з банкнотою іноземної валюти;
  • за незабезпечення обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи, в яких здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, відповідною системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів;
  • за невідповідність залишків готівкових коштів, наявних у касі підрозділу установи на момент перевірки, сумам готівкових коштів, зазначеним у звітній довідці про касові обороти за день, і залишків цінностей.

Зазначимо, ТОВ "Фінод", про відкликання ліцензії якому НБУ повідомив ще 21 серпня 2023 року, входило до числа найбільших операторів ринку обміну валют в Україні. Національний банк 8 вересня 2023 року виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ.

Раніше повідомлялося, що НБУ за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу у вересні 2024 року застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді накладення штрафів, сума яких становить від 1700 грн до 14 мільйонів.

Автор:
Світлана Манько