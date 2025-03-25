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Сеть валютных обменников из Одессы обжаловала штраф от НБУ почти на 4 млн грн: какое решение суда
Пятый апелляционный административный суд 20 марта 2025 подтвердил правомерность решения Национального банка о наложении штрафа на ООО "Финод" в размере 3,9 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
В частности, суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО "ФИНОД" и оставил по-прежнему решение Одесского окружного административного суда от 15 октября 2024 года, которым ООО "Финод" было отказано в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения Национального банка о наложении штрафа в размере 3,9 млн. грн.
Сеть валютных обменников "Финод" из Одессы получила штраф в 3,9 миллиона гривен в августе 2023 года.
По данным регулятора, мера воздействия применено:
- за отдельные нарушения порядка проведения валютно-обменных операций;
- за нарушение запрета на отказ клиенту в совершении валютно-обменной операции с банкнотой иностранной валюты;
- за необеспечение оборудования помещений отдельных структурных подразделений учреждения, где осуществляются операции по торговле валютными ценностями в наличной форме, соответствующей системой технологического видеоконтроля за процессом обслуживания клиентов;
- за несоответствие остатков наличных денежных средств, имеющихся в кассе подразделения учреждения к моменту проверки, суммам наличных денежных средств, указанным в отчетной справке о кассовых оборотах в день, и остатков ценностей.
Отметим, ООО "Финод", об отзыве лицензии которому НБУ сообщил еще 21 августа 2023 года, входило в число крупнейших операторов рынка обмена валют в Украине. Национальный банк 8 сентября 2023 исключил компанию из Государственного реестра финансовых учреждений .
По данным youcontrol.com, ООО "Финод" было зарегистрировано в 2012 году. Конечным бенефициаром указан Алексей Штевнин.
Ранее сообщалось, что Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу Национального банка и упразднил решение судов предыдущих инстанций. Суд подтвердил правомерность решений НБУ по аннулированию лицензий и исключению из Государственного реестра финансовых учреждений ООО "Финод", которое занималось обменом валют.