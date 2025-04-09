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Нацбанк будет отстаивать в суде правомерность штрафа для РВС Банка: что известно
Национальный банк Украины будет отстаивать в суде правомерность наложения штрафа на АО РВС Банк (RwS bank) за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Банк оспорил соответствующее решение НБУ в судебном порядке.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Что известно о штрафе
В декабре 2024 года Национальный банк оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Нарушения касались невыполнения банком обязанности надлежащим образом организовать и проводить первичный финансовый мониторинг.
Выявленные нарушения со стороны РВС Банк свидетельствуют о несоблюдении ряда требований в сфере финансового мониторинга. В частности, банк ненадлежаще исполнял обязанности по:
- разработки, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам ПИК/ФТ;
- автоматизации процессов финансового мониторинга, предусмотренных нормативными актами НБУ;
- применение риск-ориентированного подхода в своей деятельности;
- проведение надлежащей проверки клиентов при обслуживании;
- предоставление достоверной информации и документов по запросам НБУ в установленные сроки.
Отмечается, что банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.
О банке
Согласно данным YouControl, юридическое лицо АО "РВС Банк", код ЕГРПОУ 39849797, было зарегистрировано в 2015 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 300,04 млн. грн.
Основной вид деятельности – другие виды денежного посредничества.
Конечный бенефициарный владелец – Стецюк Александр.
О мерах НБУ
В марте 2025 года Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк, который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.