Нацбанк будет отстаивать в суде правомерность штрафа для РВС Банка: что известно

Национальный банк Украины будет отстаивать в суде правомерность наложения штрафа на АО РВС Банк (RwS bank) за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Банк оспорил соответствующее решение НБУ в судебном порядке.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что известно о штрафе

В декабре 2024 года Национальный банк оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Нарушения касались невыполнения банком обязанности надлежащим образом организовать и проводить первичный финансовый мониторинг.

Выявленные нарушения со стороны РВС Банк свидетельствуют о несоблюдении ряда требований в сфере финансового мониторинга. В частности, банк ненадлежаще исполнял обязанности по:

разработки, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам ПИК/ФТ;

автоматизации процессов финансового мониторинга, предусмотренных нормативными актами НБУ;

применение риск-ориентированного подхода в своей деятельности;

проведение надлежащей проверки клиентов при обслуживании;

предоставление достоверной информации и документов по запросам НБУ в установленные сроки.

Отмечается, что банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.

О банке

Согласно данным YouControl, юридическое лицо АО "РВС Банк", код ЕГРПОУ 39849797, было зарегистрировано в 2015 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 300,04 млн. грн.

Основной вид деятельности – другие виды денежного посредничества.

Конечный бенефициарный владелец – Стецюк Александр.

О мерах НБУ

В марте 2025 года Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк, который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.