Продажа активов госбанков через OpenMarket принесла 4,7 млрд грн

С момента введения военного положения государственные банки Украины продали через электронный аукцион OpenMarket активы на сумму более 4,7 миллиарда гривен. Организатором торгов выступает Государственное предприятие "СЕТАМ".

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Среди банков, участвовавших в продаже активов, были Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. Общее количество успешно реализуемых лотов превысило 340.

ТОП-3 успешных аукционов госбанков с наибольшей стоимостью:

Здание во Львове, пл. Мицкевича, 4. Цена продажи: 420 млн грн. Продавец: АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Комплекс построек и сооружений в Киевской обл., Бориспольский р-н, с. Подснежники. Цена продажи: 108 млн грн. Продавец: АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Право на заключение договора финансового лизинга элеваторного комплекса Днепропетровский область, Новомосковский р-н, с.Личково. Цена продажи: 107 млн грн. Продавец: АО "Державний ощадний банк України".

В Минюсте напомнили, что аукцион OpenMarket является современным инструментом открытой реализации имущества через интернет. Онлайн-платформа работает на всей территории Украины с 2014 года.

О СЕТАМ

ГП "СЕТАМ" — государственное предприятие, созданное Министерством юстиции Украины для содействия реализации государственной политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц. С 15 января 2025 года на условиях контракта с должностным окладом согласно штатному расписанию на должность генерального директора ГП "СЕТАМ" назначен Роман Осадчук .

Ведомство уполномочено на осуществление мероприятий по сопровождению программного обеспечения системы электронных торгов арестованным имуществом, технологического обеспечения, хранения и защиты содержащихся в ней данных, организацию и проведение электронных торгов, выполнение других функций, предусмотренных временным порядком реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов.

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины в марте 2022 года возобновило проведение электронных аукционов по продаже арестованного и банковского имущества в системе OpenMarket.