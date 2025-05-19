Электронные торги на OpenMarket принесли бюджету более 25 млн грн

За первые три месяца 2025 года в государственный бюджет поступило более 25 миллионов гривен благодаря деятельности электронных торгов по продаже имущества в системе OpenMarket.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил гендиректор ГП "СЕТАМ" Роман Осадчук, комментируя итоги работы за первый квартал.

По его словам, платформа электронных торгов OpenMarket продолжает демонстрировать активный рост. За отчетный период к системе присоединилось 37 новых продавцов, выставивших активы на общую сумму более 272 миллионов гривен .

"Мы также совместно с Минюстом и исполнительной службой продолжаем реализовывать направление безвозмездной передачи нереализованного конфискованного имущества: только для Вооруженных Сил Украины и других сил обороны было передано 16 транспортных средств за этот период", — добавил Осадчук.

В целом с начала 2025 года:

на электронных торгах состоялось 2009 успешных аукционов на общую сумму более 815 миллионов гривен;

на общую сумму более благодаря конкуренции между участниками продавцы дополнительно заработали 79 миллионов гривен;

от непосредственной деятельности в бюджет было уплачено 25,5 млн грн налогов и других сборов, что значительно больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 ( 18,3 миллиона гривен ).

Наибольший объем имущества – на сумму 478 миллионов гривен – был реализован государственными и частными исполнителями. Среди банков в добровольной реализации лидером стал JSC Ukreximbank, продавший активов на 189 миллионов гривен .

О СЕТАМ

ГП "СЕТАМ" — государственное предприятие, созданное Министерством юстиции Украины для содействия реализации государственной политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц. С 15 января 2025 года на условиях контракта с должностным окладом согласно штатному расписанию на должность генеральный директор ГП “СЕТАМ” назначен Роман Осадчук .

Ведомство уполномочено на осуществление мероприятий по сопровождению программного обеспечения системы электронных торгов арестованным имуществом, технологического обеспечения, хранения и защиты содержащихся в ней данных, организацию и проведение электронных торгов, выполнение других функций, предусмотренных временным порядком реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов.

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины в марте 2022 года возобновило проведение электронных аукционов по продаже арестованного и банковского имущества в системе OpenMarket.