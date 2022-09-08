Из-за новых требований к графику работы киевские рестораторы теряют до 20% выручки

В Киеве заведения, у которых есть алкоголь в меню, получают до 50% от прибыли в целом именно в вечернее время. Поэтому сокращение работы на один час, чего требует решение Совета обороны Киева, приведет к падению выручки в среднем на 20%.

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Об этом сообщила генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова, передает UBR.

Уточняем, что в Киеве с 1 сентября заведения общепита должны закрываться не позднее 22:00.

Насонова считает, что сокращение рабочего дня не повлияет на доход кафе и заведений быстрого питания. В первую очередь доход упадет у тех, кто зарабатывал больше денег в вечернее время.

"Чтобы ресторан смог закрыться в 22:00, нужно перестать принимать заказы на кухне с 21:00. О полноценном ужине с алкоголем уже не идет. Многие мои знакомые рестораторы говорят, что гости стали реже приходить к ним на ужин, сетуя, что их заказы могут не успеть принять, приготовить или они не успеют доесть до комендантского часа", – резюмировала гендиректор компании "Ресторанный консалтинг" .

Доход заведений, содержащих в меню алкоголь, различается в течение дня. Утром они зарабатывают 10-20% от общей выручки за день, в обед - 30-40%; вечером – около 50%.

"Попытки начать работу раньше в первой половине дня, чтобы возместить финансовые потери от неработающего вечера, не будут результативными", - добавила Насонова.

Ранее она сообщала, что с 24 февраля по начало сентября в Украине прекратили работу около 7 тысяч ресторанов и кафе, но открылось более 2 тыс. новых заведений.