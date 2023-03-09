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Акциз на сладкие газированные напитки: в Раде раскрыли детали новых законопроектов
Народные депутаты зарегистрировали законопроекты 9032-1 и №9033-1 по акцизному налогу на сладкие газированные напитки, разработку которого анонсировали в январе.
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Согласно нынешним редакциям документов, депутаты предлагают внести в Налоговый кодекс изменения, предусматривающие установление ставки налога в размере 0,1 евро (4 грн) на один литр минеральной и газированной воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ.
50% акциза, как утверждают авторы, будут направлять на реализацию программ профилактики и лечения заболеваний, возникающих от регулярного употребления сладких газированных напитков. Вторую половину – на программу детского питания в школах.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Депутаты аргументируют свое решение создать такой законопроект "заботой о здоровье граждан". Дело в том, что в 200 г сладкого газированного напитка содержится 20-25 грамм сахара, что равняется 30% нормы сахара в день. То есть, люди, которые выпивают за день литр газированного напитка, автоматически уотребляют больше суточной нормы сахара.
"Еще в 2016 году ВОЗ призвала к глобальным мерам по уменьшению потребления сладких газированных напитков, в том числе и внедрению акцизного налога. По оценкам ВОЗ, рост цены на сладкие напитки на 20% за счет налогообложения может привести к сокращению их потребления примерно на те же 20 %, таким образом предотвращая ожирение и диабет", — отметил один из авторов документов, председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Кроме того, в Раде предлагается ввести электронную марку акцизного налога в виде QR-кода. Авторы уверяют, что использование QR-кода позволит не тратиться на бумажные марки и избавиться от подделок.
Напомним также, что в связи с падением поступлений в государственный бюджет депутаты намерены инициировать аннулирование спецрежима для бизнеса, который во время войны платит 2% налога с оборота.
Источник фото: ua.depositphotos.com