Акциз на солодкі газовані напої: в Раді розкрили деталі нових законопроєктів

Народні депутати зареєстрували законопроєкти 9032-1 і №9033-1 щодо акцизного податку на солодкі газовані напої, розробку якого анонсували у січні.

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Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Згідно з нинішніми редакціями документів, депутати пропонують внести до Податкового кодексу зміни, які передбачають встановлення ставки податку у розмірі 0,1 євро (4 грн) на один літр мінеральної та газованї води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин.

50% від акцизу, як стверджують автори, будуть спрямовувати на реалізацію програм профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв. Другу половину — на програму дитячого харчування в школах.

Депутати аргументують своє рішення створити такий законопроєкт "піклування про здоров'я громадян". Справа в тому, що в 200 г солодкого газованого напою міститься 20-25 грам цукру, що дорівнює 30% норми цукру за день. Тобто, люди які випивають за день літру газованого напою, автоматично споживають більше добової норми цукру.

"Ще у 2016 році ВООЗ закликала до глобальних заходів щодо зменшення споживання солодких газованих напоїв, зокрема й впровадження акцизного податку. За оцінками ВООЗ, зростання ціни на солодкі напої на 20% за рахунок оподаткування може призвести до скорочення їхнього споживання приблизно на ті ж самі 20%, таким чином запобігаючи ожирінню та діабету", — зауважив один із авторів документів, голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Крім того, в Раді пропонують запровадити електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду. Автори запевняють, що використання QR-коду дозволить не витрачатися на паперові марки та позбутися підробок.

Нагадаємо також, що у зв'зяку з падінням надходжень до державного бюджету депутати мають намір ініціювати анулювання спецрежиму для бізнесу, який під час війни сплачує 2% податку з обороту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com