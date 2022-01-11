Глава медицинского комитета Рады предлагает ввести "сахарный" акциз на газировку

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий ("Слуга народа") инициирует введение в Украине акциза на сладкие газированные напитки. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

"Перед Новым годом предложил депутатам совместно с экономическими экспертами, диетологами, педагогами, представителями родительских организаций обсудить вопросы ограничения потребления сладких газированных напитков. Во многих странах мира уже был введен так называемый специальный налог "на сахар". Как результат, производители снижают содержание сахара в напитках, а потребители (особенно дети и подростки) начинают отдавать предпочтение более полезным продуктам", — отметил нардеп.

По его словам, отзывы в соцсетях и комментарии в СМИ дали ему понять, что такая инициатива воспринимается в целом достаточно положительно.

"У общества есть понимание, что постоянное употребление сладких газированных напитков вредит здоровью. И это очень хорошо. В контексте обсуждения инициативы эксперты поднимают только два вопроса. Первый – как планируется тратить собранные средства? Не случится ли так, что под лозунгами заботы о здоровье людей власть внедрит еще один налог для наполнения бюджета?" — указал Радуцкий.

По мнению депутата, львиная часть "сахарного" акциза должна будет тратиться на программы лечения и профилактики диабета (через увеличение финансирования Национальной службы здоровья), а также на здоровое питание школьников.

"Благодаря акцизу мы сможем, например, профинансировать поставки в школы фермерского молока. Сегодня большинство семей не в состоянии купить этот продукт, ведь крафтовое молоко в большинстве своем даже не попадает на полки магазинов и супермаркетов. Вместо настоящего молока нам предлагают "молочные напитки" из дешевых ингредиентов непонятного происхождения", — посетовал глава профильного парламентского комитета.

Вторым вопросом в этом контексте, по его словам, является то, каким образом организовать эффективный контроль за оплатой акциза, поскольку сегодня именно в сфере подакцизных товаров (табачные изделия, алкоголь, топливо) фиксируется больше всего теневых схем.

"Вопрос, считаю, верный и важный. Для его обсуждения мы обязательно привлечем уважаемых коллег по финансовому комитету ВРУ. Но техническая сторона введения акциза не повод остановиться и ничего не делать. Если 65 стран мира смогли ввести налог на сладкие газированные напитки и ощутить положительный эффект, неужели мы с этим не справимся?" — добавил нардеп.

Отметим также, что с августа прошлого года в Украине была возвращена ставка НДС 20% при операциях по поставке и ввозу в Украину, в частности, сахарной свеклы и ряда другой сырьевой сельхозпродукции. Прежняя сниженная зимой ставка в 14% успела проработать лишь пять месяцев.

Также напомним, что 24 марта 2021 года Кабинет министров утвердил инициированные еще в позапрошлом году нормы и порядок организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха, согласно которым этим заведениям прямо запрещается заказывать и подавать/продавать среди прочего еду с содержанием сахаров более 10%, подсластителей, усилителей вкуса и аромата, консервантов; газированные напитки, включая сладкие и энергетические; а также непастеризованные соки и непастеризованное молоко.