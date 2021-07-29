Зеленский утвердил частичное возвращение аграриям ставки НДС 20%

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции.

Об этом в четверг, 29 июля, сообщает пресс-служба Офис президента.

"Документ призван уменьшить риски от повышения цен на продукты питания, а также создать равные условия налогообложения НДС для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли", — говорится в сообщении.

Таким образом, закон восстанавливает 20-процентную ставку налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур, сахарной свеклы.

При этом остается ставка НДС в 14% при операциях по поставке пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, сверипы или рапса, подсолнечника.

Указано, что документ вступает в силу со следующего дня после опубликования и применяется к налоговым периодам, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем опубликования этого закона.

Напомним, Верховная Рада на заседании 1 июля 2021 года приняла доработанный законопроект №5425-д в целом, чем вернула аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции.

Как сообщалось, 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3656, согласно которому ставка НДС на некоторые виды аграрного сырья снижается с 20% до 14%.

Нардеп от "Европейской солидарности", глава комитета по налоговой и таможенной политике в прошлом созыве Рады Нина Южанина ранее объясняла, что снижение НДС для аграриев призвано искоренить налоговые "скрутки" в аграрной сфере.

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