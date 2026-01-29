Уряд спростив встановлення сонячних електростанцій на будівлях

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови №406, якими суттєво спрощено процедуру встановлення сонячних електростанцій на дахах і фасадах будівель. Рішення спрямоване на розвиток розподіленої генерації та підвищення енергетичної стійкості країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Відтепер для монтажу сонячних електростанцій не потрібно реєструвати повідомлення чи декларації, отримувати дозвіл або сертифікат готовності об’єкта, а також проходити процедури, які раніше прирівнювалися до реконструкції чи капітального ремонту.

Встановлення сонячних панелей на дахах і фасадах здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження будівлі без додаткових погоджень з боку органів державного архітектурно-будівельного контролю. Основною вимогою залишається підтвердження безпеки — монтаж не повинен шкодити несучим конструкціям і має забезпечувати подальшу експлуатацію будівлі без ризиків.

Для власників індивідуальних житлових, садових, дачних та господарських будівель умови ще простіші. Вони можуть встановлювати сонячні панелі без обов’язкового технічного обстеження — виключно за власним бажанням.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що ухвалені зміни знімають бар’єри для розвитку розподіленої генерації. За його словами, кожна сонячна панель на даху лікарні, дитячого садка чи приватного будинку є кроком до зміцнення енергетичної незалежності України.

Очікується, що нові правила дозволять значно пришвидшити встановлення сонячних електростанцій, зменшити навантаження на електромережі, підвищити автономність будівель та скоротити витрати на електроенергію в довгостроковій перспективі. Крім того, рішення стимулює залучення партнерського фінансування та розвиток енергоефективних проєктів у громадах.