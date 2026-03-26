В "Укрэнерго" объяснили, когда газовая генерация становится критической

Энергосистема Украины пока не нуждается в постоянной работе газовой генерации на льготных условиях, однако ее роль значительно возрастает в зимний период. Поэтому вопрос установления специальных цен на газ для таких производителей требует детального анализа.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение начальника Департамента балансовой надежности НЭК "Укрэнерго" Роман Грабчак.

В энергосистеме меняется баланс: что будет зимой

"То есть система не нуждается в круглосуточной работе газовой генерации на ПСО или каких-либо условиях. Действительно, сейчас в системе дефицит – это только пиковые часы, однако зимой традиционно дефицит будет круглосуточный… Нужен ли уровень цены на газ по ПСО? Пожалуй, да, но если низкие прайс-кепы на рынке электроэнергии", –

По словам Грабчака, в настоящее время существенное сокращение объемов газовой генерации не зафиксировано, хотя определенное снижение по сравнению с началом марта уже ощущается. В то же время, учитывая опыт предыдущих лет, ожидается дальнейшее падение производства из-за потепления и отключения потребителей тепловой энергии.

Он также отметил, что в случае остановки газового поколения из-за изменений в подходах к льготной поставке газа это может привести к дополнительным ограничениям в энергосистеме даже в теплый период.

По оценкам представителя "Укрэнерго", в январе-феврале ограничения применялись до примерно 6-6,5 млн. потребителей, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял около 2 млн. В некоторые дни текущей недели систему удавалось балансировать без ограничений. Предыдущие прогнозы на апрель были довольно оптимистичными - при сохранении нынешнего уровня потребления, импорта и работы газовой генерации энергосистема могла оставаться относительно сбалансированной. В то же время, полная остановка генерации, использующей газ на льготных условиях, может привести к дополнительным ограничениям: примерно на одну очередь зимой и полочереди летом.

Кроме того, Грабчак обратил внимание, что часть новых объектов газовой генерации формально позиционирует себя как когенерационные установки, чтобы получить доступ к более дешевому газу и, соответственно, снизить себестоимость электроэнергии. Он подчеркнул, что с точки зрения бизнеса такая практика понятна, однако для энергосистемы в целом она не всегда оптимальна.

В то же время он подчеркнул, что позиция "Укрэнерго" всегда заключалась в том, чтобы на рынке было как можно меньше ограничений и преференций для любого.

"Так как только здоровый рынок позволит регулировать и иметь хотя бы надежду на то, что любая проблема будет урегулирована", – указал директор департамента компании.

С другой стороны, он отметил, что участникам рынка приходится работать в условиях неопределенности.

Напомним, по состоянию на март 2026 года украинцы заключили 4819 кредитных договоров на установку солнечных электростанций (СЭС) и систем хранения энергии на общую сумму более 1,69 млрд гривен. Суммарная мощность установленного оборудования составляет 41,8 тысяч кВт.