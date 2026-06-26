"Нафтогаз" и ЕБРР подписали соглашение на 44,6 млн евро на новую генерацию

В рамках Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске Группа "Нафтогаз" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили меморандум о расширении сотрудничества по усилению энергетической безопасности и модернизации инфраструктуры Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Нафтогаз".

Договоренности предполагают создание финансовых механизмов для закупки импортного газа на предстоящий отопительный сезон, а также прямые инвестиции в развитие распределенной генерации.

Это соглашение имеет критическое значение для энергетической системы Украины в условиях регулярных атак на инфраструктуру. Привлечение средств позволит не только стабилизировать поставки энергоресурсов, но и создать новые генерирующие мощности, которые менее уязвимы к вражеским ударам благодаря децентрализации.

Ключевым элементом партнерства стало подписание грантового соглашения между входящей в состав группы "Нафтогаз" компанией "Укрнафта" и ЕБРР.

Отдельным результатом переговоров стало грантовое соглашение между ЕБРР и "Укрнефтью", входящее в группу "Нафтогаз". Компания получит грант в размере 44,6 млн. евро, которые будут направлены на ускорение реализации проектов распределенной генерации. Эти средства дополняют ранее согласованное кредитное финансирование от ЕБРР на сумму 80 млн. евро.

В целом, реализация этих проектов позволит ввести в эксплуатацию новые объекты генерации общей мощностью 62 МВт, что существенно усилит украинскую энергосистему в условиях дефицита генерирующих мощностей.

Благодаря сочетанию грантовых и кредитных средств компания сможет оперативнее выполнить запланированные работы. Ввод этих мощностей в эксплуатацию позволит частично компенсировать дефицит генерирующих мощностей, возникший в результате разрушений объектов энергетики.

Также "Нафтогаз Украины" и польская энергетическая компания ORLEN подписали два соглашения, касающиеся развития поставок LNG в Украину, а также сотрудничества в сфере декарбонизации и ESG-практик.