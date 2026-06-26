Долги и реструктуризация: какие ликвидированные банки получили больше денег в мае

В мае 2026 года на счета банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), поступило 62,2 млн. грн. Главным источником наполнения ликвидационной массы остается исполнение обязательств заемщиками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ФГВФЛ.

Структура поступлений за май

Из этих средств 32,2 млн. грн. поступило от погашения кредитов, в том числе 28,4 млн. грн. – по программам реструктуризации кредитов.

Также 10,6 млн. грн. банки получили от доходов по ценным бумагам. Еще 4,1 млн грн – от реализации активов и 4,1 млн грн – от аренды имущества. Кроме того, 11,2 млн грн поступило из других источников.

Топ-3 банка по объему майских поступлений

АО "МР Банк" - 18,0 млн грн. АО "Мотор-Банк" - 10,5 млн грн. АО "Укрстройинвестбанк" - 9,9 млн грн.

В целом по итогам первых пяти месяцев (январь – май) 2026 года банки в управлении Фонда смогли аккумулировать более 1 370,6 млн. грн. Полученные средства направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами финучреждений.

Напомним, в апреле 2026 года сумма удовлетворения требований ликвидируемых ФГВФЛ кредиторов банков составила 125,5 млн грн. Основную часть этих средств — более 88,4 млн грн — получили компании и фирмы, являющиеся кредиторами 7-й очереди.