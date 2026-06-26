Борги та реструктуризація: які ліквідовані банки отримали найбільше грошей у травні

У травні 2026 року на рахунки банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло 62,2 млн грн. Головним джерелом наповнення ліквідаційної маси залишається виконання зобов'язань позичальниками.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Структура надходжень за травень

З цих коштів 32,2 млн грн надійшло від погашення кредитів, зокрема 28,4 млн грн – за програмами реструктуризації кредитів.

Також 10,6 млн грн банки отримали від доходів за цінними паперами. Ще 4,1 млн грн – від реалізації активів і 4,1 млн грн – від оренди майна. Крім того, 11,2 млн грн надійшло з інших джерел.

Топ-3 банки за обсягом травневих надходжень

АТ "МР Банк" — 18,0 млн грн. АТ "Мотор-Банк" — 10,5 млн грн. АТ "Укрбудінвестбанк" — 9,9 млн грн.

Загалом за підсумками перших п'яти місяців (січень – травень) 2026 року банки в управлінні Фонду спромоглися акумулювати понад 1 370,6 млн грн. Отримані кошти спрямовуються на розрахунки з кредиторами фінустанов, що ліквідуються.

Нагадаємо, у квітні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються ФГВФО, склала 125,5 млн грн. Основну частину цих коштів — понад 88,4 млн грн — отримали компанії та фірми, які є кредиторами 7-ї черги.