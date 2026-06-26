Курс валют на 27-28 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27-28 июня (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 26 июня.

Курс доллара

1 доллар США – 44,92 грн.

Курс евро

1 евро – 50,92 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,87 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,85/44,95 Евро 51,35/51,56 Злотый 11,95/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,45/45,05 50,50/51,50 Ощадбанк 44,65/ 45,20 50,80/51,50 11,60/12,40 ПУМБ 44,70/45,30 51,10/51,80 11,60/12,40 Укргазбанк 44,65/ 45,20 50,80/51,50 11,60/12,40 Райффайзен 44,65/ 45,07 50,60/51,45

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.