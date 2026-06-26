Курс валют на 27-28 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 27-28 червня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 26 червня.

Курс долара

1 долар США – 44,92 грн.

Курс євро

1 євро – 50,92 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,87 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,85/44,95 Євро 51,35/51,56 Злотий 11,95/12,10

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 26 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,45/45,05 50,50/51,50 Ощадбанк 44,65/ 45,20 50,80/51,50 11,60 / 12,40 ПУМБ 44,70/45,30 51,10/51,80 11,60 / 12,40 Укргазбанк 44,65/ 45,20 50,80/51,50 11,60 / 12,40 Райффайзен 44,65/ 45,07 50,60 / 51,45

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.