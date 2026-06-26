Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 26 июня.

По состоянию на 26 июня 2026 года в Украине стоимость клубники. яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталось без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 26 июня:

Фрукт Цена Смена Яблоки 28-55 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 70-85 грн +0% Лимоны 140-150 грн +0% Клубника 105 -1 6 0 грн +0% Черешня 6 0 -1 30 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

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Какие фрукты подешевели больше всего

Цены на клубнику в Украине не изменились. Пока ягода стоит 105-160 грн/кг, а на прошлой неделе ее продавали по 91-180 грн/кг.

Стоимость черешни также осталась без изменений в пределах 60-130 грн/кг, хотя в середине июня черешня стоила дороже - 70-150 грн/кг.

Вишня подешевела сразу на 20% до 60-110 грн/кг, а голубика - на 8,33%. Цены на персик, нектарин, яблоки и груши не претерпели изменений. В то же время возросла стоимость малины и абрикосов.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, в частности бананов и апельсинов, будет зависеть от колебаний курса гривны по отношению к доллару. В сегменте отечественной продукции прогнозируется удорожание яблок, что связано с постепенным истощением запасов урожая в прошлом году в местных хозяйствах.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.

Из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. В результате низких температур в весенний период также пострадали персики, черешни, вишни и сливы.