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Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 26 июня.
По состоянию на 26 июня 2026 года в Украине стоимость клубники. яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталось без изменений.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 26 июня:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|28-55 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|70-85 грн
|+0%
|Лимоны
|140-150 грн
|+0%
|Клубника
|105-160 грн
|+0%
|Черешня
|60-130 грн
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самая дешевая клубника
Какие фрукты подешевели больше всего
Цены на клубнику в Украине не изменились. Пока ягода стоит 105-160 грн/кг, а на прошлой неделе ее продавали по 91-180 грн/кг.
Стоимость черешни также осталась без изменений в пределах 60-130 грн/кг, хотя в середине июня черешня стоила дороже - 70-150 грн/кг.
Вишня подешевела сразу на 20% до 60-110 грн/кг, а голубика - на 8,33%. Цены на персик, нектарин, яблоки и груши не претерпели изменений. В то же время возросла стоимость малины и абрикосов.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, в частности бананов и апельсинов, будет зависеть от колебаний курса гривны по отношению к доллару. В сегменте отечественной продукции прогнозируется удорожание яблок, что связано с постепенным истощением запасов урожая в прошлом году в местных хозяйствах.
В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.
Из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. В результате низких температур в весенний период также пострадали персики, черешни, вишни и сливы.