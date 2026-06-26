Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 26 червня

Станом на 26 червня 2026 року в Україні вартість полуниці, черешні, яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 26 червня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 28-55 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 70-85 грн +0% Лимони 140-150 грн +0% Полуниця 105 -1 6 0 грн +0% Черешня 6 0 -1 30 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевша полуниця

Які фрукти подешевшали найбільше

Ціни на полуницю в Україні не змінилися. Наразі ягода коштує 105-160 грн/кг, а минулого тижня її продавали по 91-180 грн/кг.

Вартість черешні також залишилася без змін у межах 60-130 грн/кг, хоча у середині червня черешня коштувала дорожче — 70–150 грн/кг.

Вишня подешевшала одразу на 20% до 60-110 грн/кг, а лохина — на 8,33%. Ціни на персик, нектарин, яблука та груші не зазнали змін. Водночас зросла вартість малини та абрикосів.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, зокрема бананів та апельсинів, залежатиме від коливань курсу гривні відносно долара. У сегменті вітчизняної продукції прогнозується подорожчання яблук, що пов'язано із поступовим вичерпанням запасів урожаю минулого року в місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Внаслідок низьких температур у весняний період також постраждали персики, черешні, вишні та сливи.