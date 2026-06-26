SpaceX планирует запустить мобильную связь Starlink для обычных пользователей

Компания SpaceX Илона Маска планирует запустить новый мобильный сервис Starlink для американских потребителей. Этот шаг может кардинально изменить многомиллиардный рынок телефонных сетей в США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Президент и операционный директор компании Гвин Шотвелл во время недавнего разбора для инвесторов перед выходом на биржу заявила, что группа рассматривает возможность запуска розничного продукта Starlink и может построить собственную наземную мобильную сеть в США. Такое решение будет означать, что SpaceX начнет продавать мобильные контракты непосредственно отдельным клиентам и будет конкурировать с тремя крупнейшими американскими операторами: Verizon, AT&T и T-Mobile.

До этого времени компания предоставляла ограниченные услуги в США. Она преимущественно сотрудничала с операторами, предоставляя им доступ к своим спутникам для улучшения покрытия в отдаленных сельских районах. Теперь запуск своей мобильной связи позволит компании выйти на гораздо больший рынок и меньше зависеть от посредников.

Зачем это Маску и какие риски видят эксперты

Планы по созданию мобильной связи появились всего через несколько дней после исторического выхода SpaceX на биржу, что заставляет компанию искать новые источники дохода. Кроме того, основу для этого шага заложили еще раньше:

Секретная покупка: минувшей осенью SpaceX заплатила 17 миллиардов долларов своему конкуренту EchoStar за лицензии на радиочастотный спектр. Эксперты уже тогда отмечали, что это фактически подготовка базы будущего мобильного оператора.

Сомнения аналитиков: некоторые эксперты относятся к этой идее с предостережением. Они предупреждают о миллиардных затратах на строительство вышек и отмечают, что SpaceX имеет гораздо меньше частот, чем большая тройка операторов США. Аналитики считают, что заявления о запуске собственной сети могут быть просто хитрым блефом, чтобы выбить лучшие условия и большую долю прибыли у нынешних партнеров-телекомов.

Напомним, план ЕС по спутникам может подорвать связь в Украине. Компания Илона Маска подвергла критике инициативу Европейского Союза по ограничению доступа к спутниковому спектру частот. В SpaceX подчеркнули, что этот шаг создает серьезные риски ухудшения качества связи в Украине, где терминалы Starlink играют критически важную роль с начала войны.