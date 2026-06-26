SpaceX планує запустити мобільний зв'язок Starlink для звичайних користувачів

Компанія SpaceX Ілона Маска планує запустити новий мобільний сервіс Starlink для американських споживачів. Цей крок може кардинально змінити багатомільярдний ринок телефонних мереж у США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

Президентка та операційна директорка компанії Гвін Шотвелл під час нещодавнього розбору для інвесторів перед виходом на біржу заявила, що група розглядає можливість запуску роздрібного продукту Starlink і може побудувати власну наземну мобільну мережу в США. Таке рішення означатиме, що SpaceX почне продавати мобільні контракти безпосередньо окремим клієнтам і конкуруватиме з трьома найбільшими американськими операторами: Verizon, AT&T та T-Mobile.

До цього часу компанія надавала обмежені послуги у США. Вона переважно співпрацювала з операторами, надаючи їм доступ до своїх супутників для покращення покриття у віддалених сільських районах. Тепер запуск власного мобільного зв'язку дозволить компанії вийти на набагато більший ринок і менше залежати від посередників.

Навіщо це Маску та які ризики бачать експерти

Плани щодо створення мобільного зв'язку з'явилися всього за кілька днів після історичного виходу SpaceX на біржу, що змушує компанію шукати нові джерела доходу. Крім того, підґрунтя для цього кроку заклали ще раніше:

Секретна покупка: минулої осені SpaceX заплатила 17 мільярдів доларів своєму конкуренту EchoStar за ліцензії на радіочастотний спектр. Експерти вже тоді зазначали, що це фактично підготовка бази для майбутнього мобільного оператора.

Сумніви аналітиків: деякі експерти ставляться до цієї ідеї з пересторогою. Вони попереджають про мільярдні витрати на будівництво вишок та зазначають, що SpaceX має значно менше частот, ніж велика трійка операторів США. Аналітики вважають, що заяви про запуск власної мережі можуть бути просто хитрим блефом, щоб вибити кращі умови та більшу частку прибутку в теперішніх партнерів-телекомів.

Нагадаємо, план ЄС щодо супутників може підірвати зв'язок в Україні. Компанія Ілона Маска розкритикувала ініціативу Європейського Союзу щодо обмеження доступу до супутникового спектра частот. У SpaceX наголосили, що цей крок створює серйозні ризики погіршення якості зв'язку в Україні, де термінали Starlink відіграють критично важливу роль з початку війни.