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Категория
Бизнес
Дата публикации

Apple планирует запустить производство MacBook в Таиланде

Apple, ноутбук, таиланд
Фото: pixabay

Компания Apple планирует расширение своего производственного присутствия за пределами Китая и ведет переговоры с поставщиками по производству MacBook в Таиланде. Apple больше года массово производит в Таиланде Apple Watch.

Поставщики, участвующие в этих переговорах, имеют производственные комплексы в Таиланде для других клиентов и обсуждают возможную сборку и производство компонентов и модулей для MacBook, сообщает Reuters.

Apple и ее ключевые поставщики перенесли производство из Китая, из-за жестких ограничений по COVID-19 привели к остановке крупнейшей фабрики iPhone Foxconn.

Еще одна причина, по которой Apple планирует перенести производственные мощности в Таиланд, является то, что компания стремится избежать удара по своему бизнесу из-за напряженности между Пекином и Вашингтоном.

Напомним, в прошлом финансовом году Apple собрала в Индии iPhone более 7 млрд долларов, утроив производство в стране на фоне ускоренного выхода за пределы Китая.

Автор:
Татьяна Гойденко