Продажа компьютеров Apple упала на 40% - Bloomberg

Поставки персональных компьютеров Apple Inc. сократились на 40,5% в первом квартале, что ознаменовало тяжелое начало года для производителей ПК, борющихся с избытком непроданных запасов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет International Data Corporation (IDC).

Поставки всех производителей ПК вместе взятых сократились на 29% до 56,9 млн единиц и упали ниже уровня начала 2019 года, поскольку всплеск спроса, вызванный удаленной работой в эпоху пандемии, иссяк.

В числе лидеров рынка Lenovo Group Ltd. и Dell Technologies Inc. зарегистрировали падение более чем на 30%, а HP Inc. – на 24,2%. Ни один крупный бренд не остался в стороне от спада, а Asustek Computer Inc. замыкает топ-5 с падением на 30,3%.

Замедление потребительских расходов за последний год привело к снижению поставок смартфонов и накоплению излишка среди ведущих мировых поставщиков микросхем памяти. Samsung Electronics Co., поставляющий память для портативных устройств, а также настольных и портативных компьютеров, заявил, что сокращает производство памяти после того, как сообщил о своей самой низкой прибыли со времен финансового кризиса 2009 года.

Положительным моментом является то, что спрос на системы охлаждения дает производителям время и пространство для внесения изменений, поскольку многие заводы изучают варианты производства за пределами Китая. Apple постепенно диверсифицирует географию производственной базы, поскольку нарастающая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином грозит нарушить цепочку поставок.

