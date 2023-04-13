Apple планує запустити виробництво MacBook в Таїланді

Компанія Apple планує розширення своєї виробничої присутності за межами Китаю і веде переговори з постачальниками щодо виробництва MacBook у Таїланді. Apple понад рік масово виробляє у Таїланді Apple Watch.

Постачальники, які беруть участь у цих переговорах, мають виробничі комплекси в Таїланді для інших клієнтів і обговорюють можливе складання та виробництво компонентів і модулів для MacBook, повідомляє Reuters.

Apple та її ключові постачальники перенесли виробництво з Китаю, черрез жорсткі обмеження щодо COVID-19 призвели до зупинки найбільшої фабрики iPhone Foxconn.

Ще одна причина, по якій Apple планує перенести виробничі потужності у Таїланд є те, що компанія прагне уникнути удару по своєму бізнесу через напруженість між Пекіном і Вашингтоном.

Нагадаємо, минулого фінансового року Apple зібрала в Індії iPhone на понад 7 млрд доларів, потроївши виробництво в країні на тлі прискореного виходу за межі Китаю.