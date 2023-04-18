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Apple дозволить встановлення додатків із альтернативних магазинів в iOS 17, – Bloomberg
Компанія Apple готується представити iOS 17, у якій зʼявиться можливість завантаження додатків не лише з офіційного магазину App Store, а й із інших джерел. Про це повідомляє Bloomberg.
За даними ЗМІ, iOS 17 буде представлена в червні на всесвітній конференції розробників Apple. Тоді ж техногігант презентує:
- гарнітуру Reality – першу нову велику категорію продуктів Apple майже за десять років;
- xrOS – нову операційну систему для гарнітури змішаної реальності;
- нові MacBook;
- iPadOS 17;
- macOS 14;
- велике оновлення watchOS 10.
Зазначається, що дозвіл на встановлення додатків зі сторонніх джерел необхідний, щоб продукція Apple відповідала новим нормам Європейського Союзу до 2024 року.
Нагадаємо, в липні 2022 року Європейська комісія схвалила законопроєкти, спрямовані проти монополій таких технологічних гігантів, як Apple, Google, Amazon та Facebook. Документи передбачають, зокрема, що компанії у своїх продуктах будуть зобовʼязані надавати доступ до сторонніх платіжних систем та дозволяти встановлення додатків з інших джерел.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Про те, що Apple планує дозволити користувачам із країн ЄС завантажувати програми на iPhone та iPad не лише з App Store, Bloomberg повідомляло в грудні того року. Тоді журналісти писали, що компанія сподівається на підготовку відповідних змін у 2023 році, однак остаточного рішення не було.
Джерело фото: ua.depositphotos.com