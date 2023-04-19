Розкрито нові "фішки" майбутнього iPhone 15 Pro Max

Наразі iPhone має максимальний 3-кратний оптичний зум, але чутки свідчать, що наступне покоління iPhone 15 Pro Max матиме так званий "перископічний об'єктив", який дозволить подвоїти оптичний зум.

Про це повідомляє MacRumors.

Перископічний об'єктив буде ексклюзивним для iPhone 15 Pro Max і забезпечить 5-6-кратний оптичний зум. Технологія перископа буде вбудована в об'єктив Telephoto і забезпечить до 6-кратного збільшення при зйомці фотографій задньою камерою без розмиття або зниження якості зображення.

Ця технологія дозволяє збільшити оптичний зум і вже використовується деякими брендами, такими як Samsung, Google і Huawei, а такі телефони, як Pixel 7 Pro і Galaxy S23 Ultra пропонують від 5-кратного до 10-кратного оптичного зуму.

Ця технологія буде доступна лише в найдорожчій моделі iPhone принаймні протягом наступних двох поколінь пристроїв. Очікується, що Apple анонсує лінійку iPhone 15 у вересні.

Нагадаємо, Apple готується представити iOS 17, у якій зʼявиться можливість завантаження додатків не лише з офіційного магазину App Store, а й із інших джерел.

Також Apple планує представити свою першу гарнітуру змішаної реальності на початку червня 2023 року. Цей комп’ютерний пристрій у компанії розглядають як початок наступної ери після виходу iPhone.