Коли з’явиться гарнітура змішаної реальності - Apple анонсувала презентацію

Корпорація Apple планує представити свою першу гарнітуру змішаної реальності на початку червня 2023 року. Цей комп’ютерний пристрій у компанії розглядають як початок наступної ери після виходу iPhone. Про це повідомило видання Bloomberg.

Впродовж 5-9 червня 2023 року Apple проведе щорічну Всесвітню конференцію розробників WWDC, під час якої презентує гарнітуру змішаної реальності.

За очікуваннями фахівців, пристрій може коштувати не менше 3 тис. дол.

Раніше видання пояснювало, що у перший час стоїть мета продати близько 1 млн одиниць гарнітури. Також готують вдвічі дешевшу версію і з кращими функціями. Команда Apple думає, що інтерес людей зросте, якщо нові версії гарнітури вийдуть протягом двох років від першого анонсу гарнітури.

Група з розробки технологій компанії, яка налічує понад 1000 осіб, працювала над проєктом понад сім років.

Гарнітура зможе показувати відеоконтент з ефектом присутності, служити зовнішнім дисплеєм для підключеного Mac і відтворювати багато функцій iPhone та iPad.

Очікується, що ґаджет зіштовхнеться з такою проблемою, як потреба в зовнішньому акумуляторі, який доведеться міняти кожні дві години.

Прогнозують, що пристрій матиме так звану «цифрову корону», як в Apple Watch, яка дозволить перемикатися між VR і AR. Apple вважає, що це стане родзинкою продукту.

Нагадаємо, корпорація Apple планує витрачати 1 мільярд доларів на рік на виробництво фільмів, які будуть виходити в кінотеатрах, щоб підвищити свій авторитет у Голлівуді та залучити передплатників до свого потокового сервісу. Компанія звернулася до кіностудій щодо партнерства, щоб випустити кілька фільмів у кінотеатрах цього року та ряд інших фільмів у майбутньому.

У березні 2023 року Apple запустила окремий додаток Apple Music Classical, в якому можна буде слухати виключно класичну музику.Apple Music Classical відтворюватиме звук з частотою до 192 кГц/24 біти високої роздільної здатності. Версії програми спеціально для iPad не буде, Apple Music Classical також не включатиме офлайн-завантаження під час запуску.