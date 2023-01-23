Ключові переваги нового MacBook Air 2022

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MacBook Air 2022 - це шикарний ноутбук, з яким можна професійно працювати з програмними кодами або графікою, грати в ігри або спілкуватися з друзями. Сьогодні в нашому огляді – основні переваги новинки, яка вже встигла стати найпопулярнішою у світі. А ще розповімо, де на MacBook Air M2 2022 ціна у Києві найнижча і ви зможете замовити новинку з непоганою економією.

Стильний дизайн та дисплей, створений для графіки

Візуальні зміни у цій лінійці дуже помітні. Рамки навколо екрану практично непомітні, виробник зробив їх ультратонкими. Тому при збереженні діагоналі дисплея він став компактнішим, а завдяки алюмінієвому корпусу може похвалитися рекордною легкістю. Екран дуже барвисті та гарантує реалістичне, насичене зображення.

Потужний процесор

Ноутбук працює на базі нового фірмового яблучного процесора М2. Порівняно з першим чіпсетом від Еппл (М1), продуктивність зросла на 18%. Також лептоп оснащений графічним процесором GPU та нейродвигун Neural Engine, з яким ви отримуєте всі можливості штучного інтелекту. Завдяки такій начинці техніка легко справляється з найскладнішими завданнями – рендерингом або покадровою обробкою відео, компіляцією програмних кодів або запуском ігор консольного рівня з максимальною деталізацією зображення.

Огляд функціоналу

Ноутбук отримав чудову вбудовану відеокамеру для спілкування з відеозв'язку та запису блогів. Аудіосистема також на висоті, її гідно оцінять меломани. Вона складається з 4 вбудованих стереодинаміків, які підтримують технологію просторового звуку, як у кінотеатрі, та 5 вбудованих мікрофонів. Останні дозволяють робити професійне озвучування відео без підключення сторонніх пристроїв.

Швидкість інтернету зросла завдяки збільшеній пропускній спроможності оновленого вай-фай модуля. Підключати сторонні аксесуари можна через систему портів на корпусі чи бездротовий блютуз.

Автономний час роботи складає 18 годин, є опція швидкого заряджання.

Скільки коштує «яблучний» лептоп?

На Макбук ціна варіюється в діапазоні 50-65 тисяч гривень, різниця пояснюється комплектацією - обсягом накопичувальної пам'яті насамперед колір корпусу на вартість не впливає. Купити ноутбук на найкращих умовах пропонує фірмовий інтернет-магазин продукції Apple My Cloud Store. Тут в асортименті представлена ​​вся нова лінійка і ви зможете підібрати Макбук в оптимальній комплектації. Доставка охоплює всю територію України та займає до 3 робочих днів.