Ключевые преимущества нового MacBook Air 2022 года

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MacBook Air 2022 – это шикарный ноутбук, с которым можно профессионально работать с программными кодами или графикой, играть в игры или общаться с друзьями. Сегодня в нашем обзоре – основные преимущества новинки, которая уже успела стать самой покупаемой в мире. А еще расскажем, где на MacBook Air M2 2022 цена в Киеве самая низкая и вы сможете заказать новинку с неплохой экономией.

Стильный дизайн и дисплей, созданный для графики

Визуальные изменения в этой линейке очень заметны. Рамки вокруг экрана практически незаметны, производитель сделал их ультратонкими. Поэтому при сохранении диагонали дисплея он стал компактнее, а благодаря алюминиевому корпусу может похвастать рекордной легкостью. Экран очень красочные и гарантирует реалистичное, насыщенное изображение.

Мощный процессор

Ноутбук работает на базе новейшего фирменного яблочного процессора М2. По сравнению с первым чипсетом от Эппл (М1) продуктивность выросла на 18%. Также лэптоп оснащен графическим процессором GPU и нейродвижком Neural Engine, с которым вы получаете все возможности искусственного интеллекта. Благодаря такой начинке техника с легкостью справляется с самыми сложными задачами – рендерингом или покадровой обработкой видео, компиляцией программных кодов или запуском игр консольного уровня с максимальной детализацией изображения.

Обзор функционала

Ноутбук получил отличную встроенную видеокамеру для общения по видеосвязи и записи блогов. Аудиосистема также на высоте, ее по достоинству оценят меломаны. Она состоит из 4 встроенных стереодинамиков, которые поддерживают технологию пространственного звука, как в кинотеатре, и 5 встроенных микрофонов. Последние позволяют делать профессиональную озвучку видео без подключения сторонних устройств.

Скорость интернета выросла благодаря увеличенной пропускной способности обновленного вай-фай модуля. Подключать сторонние аксессуары можно через систему портов на корпусе или беспроводной блютуз.

Автономное время работы составляет 18 часов, есть опция быстрой зарядки.

Сколько стоит «яблочный» лэптоп?

На Макбук цена варьируется в диапазоне 50-65 тысяч гривен, разница объясняется комплектацией – объемом накопительной памяти в первую очередь, цвет корпуса на стоимость не влияет. Купить ноутбук на лучших условиях предлагает фирменный интернет-магазин продукции Apple My Cloud Store. Здесь в ассортименте представлена вся новая линейка, и вы сможете подобрать Макбук в оптимальной комплектации. Доставка охватывает всю территорию Украины и занимает до 3 рабочих дней.