Когда появится гарнитура смешанной реальности – Apple анонсировала презентацию

Корпорация Apple планирует представить свою первую гарнитуру смешанной реальности в начале июня 2023 года. Это компьютерное устройство в компании рассматривается как начало следующей эры после выхода iPhone. Об этом сообщило издание Bloomberg.

5-9 июня 2023 года Apple проведет ежегодную Всемирную конференцию разработчиков WWDC, во время которой презентует гарнитуру смешанной реальности.

По ожиданиям специалистов, устройство может стоить не менее 3 тыс. дол.

Ранее издание объясняло, что первое время стоит цель продать около 1 млн единиц гарнитуры. Также готовят в два раза более дешевую версию и с лучшими функциями. Команда Apple считает, что интерес людей возрастет, если новые версии гарнитуры выйдут в течение двух лет от первого анонса гарнитуры.

Группа по разработке технологий компании, насчитывающая более 1000 человек, работала над проектом более семи лет.

Гарнитура сможет показывать видеоконтент с эффектом присутствия, служить внешним дисплеем для подключенного Mac и воспроизводить многие функции iPhone и iPad.

Ожидается, что гаджет столкнется с такой проблемой, как потребность во внешнем аккумуляторе, который придется менять каждые два часа.

Прогнозируют, что устройство будет иметь так называемую «цифровую корону», как у Apple Watch, которая позволит переключаться между VR и AR. Apple считает, что это станет изюминкой продукта.

Напомним, что корпорация Apple планирует тратить 1 миллиард долларов в год на производство фильмов, которые будут выходить в кинотеатрах, чтобы повысить свой авторитет в Голливуде и привлечь подписчиков к своему потоковому сервису. Компания обратилась к киностудиям о партнерстве, чтобы выпустить несколько фильмов в кинотеатрах в этом году и ряд других фильмов в будущем.

В марте 2023 года Apple запустила отдельное приложение Apple Music Classical, в котором можно будет слушать исключительно классическую музыку. Apple Music Classical будет воспроизводить звук с частотой до 192 кГц/24 бита высокого разрешения. Версия программы специально для iPad не будет, Apple Music Classical также не будет включать оффлайн-загрузку во время запуска.