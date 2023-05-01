Apple обновит операционную систему для часов: хочет сосредоточиться на виджетах, – Bloomberg

Компания Apple планирует значительно обновить программное обеспечение своих смарт-часов, сделав виджеты основной частью устройства. Об этом пишет Bloomberg.

Когда компания выпустила Apple Watch в 2015 году, watchOS была построена вокруг циферблата, интерфейса виджетов под названием Glances, домашнего экрана, заполненного пиктограммами приложений, и области для доступа к наиболее используемым контактам.

Со временем Apple отказалась от виджетов и частых контактов в пользу уведомлений и возможностей многозадачности. Поэтому сейчас наилучшим способом получения информации на устройстве является запуск программ. Чтобы сделать это максимально легким, главный экран доступен одним нажатием кнопки Digital Crown – самой заметной кнопки часов.

Однако в будущей watchOS 10 Apple планирует вернуть виджеты и сделать их центральной частью интерфейса. Эта стратегия будет представлена в июне вместе с презентацией iOS 17, macOS 14, 15-дюймового MacBook Air и долгожданной гарнитуры смешанной реальности.

Новая система виджетов на Apple Watch будет сочетанием старой Glances и стиля виджетов, представленных в iOS 14 на iPhone. Предполагается, что пользователи смогут прокручивать виджеты, например, для отслеживания активности, погоды, встреч в календаре, вместо запуска приложений.

Также Apple тестирует идею смены функции кнопки Digital Crown. Сейчас она запускает главный экран, тогда как в следующей версии watchOS назначением кнопки может стать открытие виджетов.

Как пишет Bloomberg, такой шаг является признанием того, что формат программы как в iPhone не всегда имеет смысл на часах, где нужно получить как можно больше информации с наименьшим количеством копания. Это обновление программного обеспечения, вероятно, станет самым значительным изменением в Apple Watch в этом году. Ожидается, что новые модели устройства, которые будут представлены осенью этого года, будут довольно похожи на прошлогоднюю линейку.