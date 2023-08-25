Телевізор у дорогу: LG випускає дисплей у валізі на глобальний ринок

Компанія LG випускає на світовий ринок бездротовий портативний дисплей StanbyMe Go. Про це пише Gizmochina.

Пристрій вийшов у Південній Кореї навесні, нещодавно попередні замовлення стартували в США. А починаючи з вересня, екран буде доступний у європейських країнах, таких як Італія, Франція, Велика Британія, Іспанія та Німеччина.

Незабаром серія StanbyME буде представлена на виставці IFA 2023, яка триватиме в Берліні з 1 по 5 вересня.

LG StanbyMe Go. Фото: LG LG StanbyMe Go. Фото: LG LG StanbyMe Go. Фото: LG LG StanbyMe Go. Фото: LG LG StanbyMe Go. Фото: LG

LG StanbyMe Go: характеристики

Дисплей від LG має 27-дюймову IPS LCD-панель, яка пропонує роздільну здатність Full HD і частоту оновлення в 60 Гц.

Екран підтримує технології відображення кольорів Dolby Vision та HDR10, а чотирьохядерний процесор використовує штучний інтелект для подальшого покращення якості зображення, що може підвищити якість контенту з низькою роздільною здатністю майже до Full HD. Крім того, пристрій оснащено технологією AI Sound Pro, яка покращує якість аудіо, й технологією об’ємного звуку Dolby Atmos.

При цьому StanbyMe є сенсорним екраном, що дозволяє, зокрема, свайпати та масштабувати вміст.

Дисплей може працювати до трьох годин на одному повному заряді. Він розміщений у портативному футлярі, який можна легко носити з собою в дорозі.

Для підключення є розʼєми HDMI, USB, а також підтримка WiFi 5 і Bluetooth 5. Операційна система пристрою – webOS.

Що стосується ціни, то в США LG StanbyMe Go продається за 999,99 доларів.