Сокращения продолжаются: Meta начинает последний раунд увольнений

Meta Platforms Inc начала проводить последний раунд увольнений, состоящий из трех частей, в рамках объявленного в марте плана по сокращению 10 тысяч должностей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как отмечается, Meta в начале 2023 года стала первой крупной технологической компанией, объявившей о втором раунде массовых увольнений после того, как осенью сократила более 11 тысяч сотрудников.

Сокращения привели к тому, что численность персонала компании снизилась примерно к середине 2021 года, после того как с 2020 года ее штат удвоился.

По информации издания, несколько сотрудников, работающих в таких командах, как маркетинг, рекрутинг, инженерия и корпоративные коммуникации, 24 мая зашли на LinkedIn, чтобы объявить о своем увольнении.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг в марте заявлял, что основная часть увольнений в рамках второго раунда состоится в "три момента" в течение нескольких месяцев, и в основном завершится в мае. По его словам, некоторые меньшие этапы могут продлиться и после этого.

В целом сокращения больше всего ударили по неинженерным должностям, усиливая первенство тех, кто пишет код в Meta. Цукерберг также ранее обещал "существенно" реструктурировать бизнес-команды и вернуться к "более оптимальному соотношению инженеров и других ролей".

Увольнения в Meta произошли после нескольких месяцев замедления роста доходов на фоне высокой инфляции и отката цифровой рекламы после бума электронной коммерции, вызванного пандемией.

В то же время компания вкладывала миллиарды долларов в свое подразделение Reality Labs, ориентированное на метавселенную, потерявшую 13,7 миллиарда долларов в 2022 году, и проект по приведению своей инфраструктуры в соответствие с работой искусственного интеллекта.

Напомним, в марте Meta анонсировала массовые увольнения, спустя два дня после объявления планов без работы осталось 1500 сотрудников из отдела подбора персонала и работы с персоналом.

Главный исполнительный директор Марк Цукерберг сказал сотрудникам, что увольнение и реструктуризация могут длиться годами и связаны с производительностью работы.