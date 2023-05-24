Скорочення продовжуються: Meta розпочинає останній раунд звільнень

Meta Platforms Inc розпочала проводити останній раунд звільнень, що складається з трьох частин, у рамках оголошеного в березні плану по скороченню 10 тисяч посад.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

Як зазначається, Meta на початку 2023 року стала першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень після того, як восени скоротила більш ніж 11 тисяч співробітників.

Скорочення призвели до того, що чисельність персоналу компанії знизилася приблизно до середини 2021 року, після того, як з 2020 року її штат подвоївся.

За інформацією видання, кілька співробітників, які працюють у таких командах, як маркетинг, рекрутинг, інженерія та корпоративні комунікації, 24 травня зайшли на LinkedIn, щоб оголосити про своє звільнення.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг у березні заявляв, що основна частина звільнень в рамках другого раунду відбудеться в "три моменти" протягом декількох місяців, і переважно завершиться в травні. За його словами, деякі менші етапи можуть продовжитися і після цього.

Загалом скорочення найбільше вдарили по неінженерних посадах, посилюючи першість тих, хто пише код у Meta. Цукерберг також раніше обіцяв "суттєво" реструктурувати бізнес-команди і повернутися до "більш оптимального співвідношення інженерів та інших ролей".

Звільнення в Meta відбулися після кількох місяців уповільнення зростання доходів на тлі високої інфляції та відкату цифрової реклами після буму електронної комерції, спричиненого пандемією.

Водночас компанія вкладала мільярди доларів у свій підрозділ Reality Labs, орієнтований на метавсесвіт, який втратив 13,7 мільярда доларів у 2022 році, та проєкт з приведення своєї інфраструктури у відповідність до роботи штучного інтелекту.

Нагадаємо, у березні Meta анонсувала масові звільнення, через два дні після оголошення планів без роботи залишилися 1500 співробітників з відділу підбору персоналу та роботи з персоналом.

Головний виконавчий директор Марк Цукерберг сказав співробітникам, що звільнення і реструктуризація можуть тривати роками і пов’язані з продуктивністю роботи.