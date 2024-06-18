Coca-Cola досі продається в РФ, а дочірня компанія отримує прибуток - Bloomberg

Після початку повномасштабної війни Coca-Cola Co. була однією з перших транснаціональних корпорацій, яка пообіцяла покинути Росію на знак протесту і попросила своїх партнерів вилучити її банки та пляшки з магазинів, припинити поставки сиропу до фонтанів газованої води та припинити виробництво своїх напоїв.

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Про це пише Вloomberg.

Проте, через два роки характерний червоний логотип Coca-Cola все ще легко знайти в супермаркетах і ресторанах по всій країні. Окрім цього, в країні з'явилася "новинка" під назвою "Добрий. Кола", яка продається в банках із надзвичайно знайомим червоним відтінком і смаком, який не можна відрізнити від оригінальної Coca-Cola.

Видання пише, що за деякими показниками Coca-Cola залишається провідним виробником газованих напоїв у Росії.

Зі інформацією видання, така ситуація склалася тому, що Multon Partners, виробник кока-коли в країні, належить окремій компанії Coca-Cola HBC , яка зареєстрована на лондонській біржі, і в якій американська материнська компанія володіє 21% акцій. Коли HBC припинив виробництво кока-коли після вторгнення, Multon представив Добру Cola. Вона стала найпопулярнішою газованою водою в країні, займаючи 13% ринку.

"Прибутки від продажу Coca-Cola в Росії просто перейшли до Coca-Cola HBC, яка зайняла частку ринку завдяки успіху "Добрих", — говорить Гаррет Нельсон , аналітик CFRA Research.

Це не означає, що прибутки та сама компанія не постраждали. HBC повідомляє, що обсяги продажів в Росії минулого року зросли на 12%, але вони залишилися майже на третину нижчими за рівень 2021 року, коли Coca-Cola була найбільш продаваним безалкогольним напоєм з 26% ринку. І хоча Coca-Cola отримує прибуток від "Добрий" і лідируючого на ринку сокового бізнесу Multon, компанія каже, що відмовилася від управління операцією.

Coca-Cola знов реєструє свої товарні знаки в РФ

14 червня Coca-Cola Company, яка припинила роботу в країні-агресорі РФ після початку війни, подала три заявки на реєстрацію в Росії товарних знаків - Coca-Cola, Sprite та Fanta.

Бренди Coca-Cola, Sprite та Fanta були виведені з ринку РФ у 2022-му і їхня правова охорона може бути достроково припинена у 2025 році, оскільки за російським законодавством товарні знаки, які не використовуються протягом трьох років, можуть бути анульовані.

Того ж дня, компанія заявила, що подані в Росії заявки на реєстрацію товарних знаків призначені для захисту інтелектуальної власності компанії. Представники бренду пояснили, що треті сторони в різних країнах світу давно намагаються використовувати репутацію продуктів Coca-Cola у своїх інтересах.

Які компанії залишаються в РФ

Coca-Cola далеко не єдина, яка зробила неповний вихід з Росії. PepsiCo Inc. у вересні 2022 року заявила, що припинила виробництво та продаж Pepsi, Mountain Dew і 7Up там, але незабаром Pepsi додала нову колу Evervess і збільшила виробництво Frustyle (аналог Mirinda) на півдюжині заводів у країні. Минулого року продажі напоїв російського підрозділу підскочили на 12% до 209 мільярдів рублів (2,3 мільярда доларів).

Згідно з дослідженням Єльської школи менеджменту, з 2022 року понад 1000 транснаціональних корпорацій заявили, що скорочують російські операції. Але багато хто залишився. Unilever Plc і Nestlé SA , маючи там великі виробничі потужності, не бажали продавати з великою знижкою, яку Кремль вимагав як податок на виїзд.

Датська пивоварня Carlsberg AS і йогуртовий гігант Danone SA заарештували свої активи, коли вони намагалися піти, хоча Danone зрештою домовився про продаж компанії, яку підтримував уряд. Французький оператор супермаркетів Auchan, рітейлер одягу Benetton Group і мережі ресторанів Subway і TGI Fridays продовжують працювати в Росії без явних планів скорочення.

Джерело фото: ua.depositphotos.com