В Україні кавуни продають за безцінь: скільки просять за кілограм

З початку поточного тижня кавун в Україні вже подешевшав на третину. Наразі фермери продають дану продукцію на внутрішньому ринку за 3-8 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що поліпшення погодних умов практично по всій території країни дозволили українським виробникам кавунів відновити активні збиральні роботи, що призвело до збільшення пропозиції цієї продукції на ринку.

Крім того, збирання баштанних уже розпочали виробники в усіх без винятку областях України, як у центральному, так і в західному регіонах.

Які ціни на кавуни

Наразі ціни на кавуни на внутрішньому ринку вже опустилися до 3-8 грн/кг, що в середньому на 30% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Негативну цінову динаміку виробники пояснюють різким збільшенням пропозиції цих баштанних на ринку. За словами фермерів, ситуація ускладнюється ще й тим, що основну частку пропозиції становить продукція великого калібру, попит на яку досить слабкий. Оптові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі такого кавуна до мінімуму, посилаючись на вкрай невисокі темпи продажів у роздробі", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що наразі кавун в Україні вже коштує в середньому на 60% дешевше, ніж на початку серпня 2023 року.

На думку експертів, підвищити ціни вдасться тільки власникам кавунів високої якості, а пропозиція такої продукції на ринку досить обмежена.

Аналітики прогнозують, що ціни на кавуни вагою понад 5 кг і надалі перебуватимуть на низькому рівні, оскільки фермери йтимуть на поступки покупцям, намагаючись в такий спосіб прискорити темпи реалізації наявних обсягів продукції.

На Одещині очікують рекордний врожай баштанних

В Одеській області аграрії очікують рекордний врожай баштанних.

У 2024 році фермери збільшили площі під вирощування баштанних культур. Так кавунів засіяли більше на 108,7%, а динь – на 111,1 %.

Загальна площа полів під баштанні культури складає 3,5 тис. га, повідомили в Одеській ОВА.

Нагадаємо, аграрії правобережжя Херсонщини засадили кавунами 570 га сільськогосподарських земель. Тому цього року урожай кавунів буде в 5 разів більший, ніж у 2023 році.