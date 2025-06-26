В Україну завезли 500 тонн кавунів з Туреччини: чи безпечно їх споживати

З початку червня фахівці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні оформили документи на імпорт понад 500 тонн кавунів, тож українці вже можуть скуштувати смугасту ягоду.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Зазначається, що контроль здійснювався на пунктах пропуску на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Черкаської областей.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що кавуни перед надходженням до торговельної мережі проходять ретельний фітосанітарний контроль, зокрема огляд та, у разі потреби, лабораторне дослідження на наявність шкідливих організмів, залишків пестицидів та інших речовин, що можуть становити небезпеку для здоров’я людини.

"Фахівці продовжують виконувати своє ключове завдання — здійснювати ветеринарно-санітарний контроль і контроль харчових продуктів на державному кордоні, забезпечуючи безпеку споживачів та захист території України", - підкреслюють у відомстві.

Якими будуть ціни на кавуни у сезоні-2025

Українські фермери планують вдвічі збільшити площі баштанними культурами та іншими овочами. Втім, дешевшими вони не стануть, розповів "Суспільному" керівник департаменту сільського господарства Херсонської ОДА Дмитро Юнусов.

За його словами, вся продукція йтиме на внутрішній ринок, бо Херсонщина цьогоріч не досягне експортного потенціалу. Він навів приклад 2021 року, коли овочевими та баштанними культурами, з урахуванням лівого берега, засівали 22,5 тисячі гектарів.

Цьогоріч досягти таких результатів нереально, говорить чиновник. Фермери розраховують зібрати в середньому 10 тонн з гектара херсонських кавунів. Юнусов стверджує, що збільшення кількості виробництва херсонських кавунів навряд чи вплине на зменшення їх вартості. Він прогнозує, що ціна на баштанні у 2025-му буде такою ж високою, як і минулого року.

Зауважимо, на гуртовому ринку у Львові кавуни продають по 35 грн/кг.

Нагадаємо, у серпні 2024 року у пік сезону кавуни в Україні продавали за 3-8 грн/кг.

Наразі на українську ринку дешевшає черешня. Але незважаючи на здешевлення, середня вартість місцевої ягоди в Україні втричі вища, ніж у той самий період минулого року.